«Ich dachte, sie sei in guten Händen»: Jetzt spricht die Mutter von Mel B.s deutscher Nanny

Mit einer Verleumdungsklage wehrt sich Lorraine Gilles (26) gegen die Vorwürfe, für das Ehe-Aus von Mel B. (42) und Stephen Belafonte (42) verantwortlich zu sein: Das ehemalige Kindermädchen der Ex-Spice-Girls-Sängerin und des Filmproduzenten gab in einer 128-seitigen Gerichtsakte an, während Jahren mehrmals pro Woche Sex mit Mel B. gehabt zu haben und von ihr beim Liebesspiel zu dritt gefilmt worden zu sein.

«Ich habe Angst, dass ihr etwas zustösst»

Jetzt meldet sich die Mutter der deutschen Nanny zu Wort – und zeigt sich entsetzt. Angelika Gilles (54) sagte dem «Mirror»: «Meine Tochter hat so viel Hassnachrichten und Drohungen erhalten, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich habe Angst, dass ihr etwas zustösst. Es wäre nicht dass erste Mal, dass hasserfüllte Leute etwas Schlimmes anrichten.»

Mel B. behauptet, dass Lorraine Gilles eine Affäre mit Belafonte hatte und von ihm ein Baby erwartete, das sie abtreiben liess. Dass die Fans der Sängerin daran glauben und die Nanny als Ehe-Zerstörerin sehen, macht ihrer Mutter Angst. «Lorraine hat nicht das Privileg, in einer bewachten Villa zu leben, wie Mel B. Sie ist ein einfaches Mädchen, das ein normales Leben in Los Angeles lebt.»

Angelika Gilles sorgt sich auch um ihr eigenes Wohl und dessen ihres Ehemanns Volker. «Sogar unser Leben in Deutschland hat sich verändert», erzählt sie. «Leute schleichen permanent um unser Haus herum und stellen seltsame Fragen zu unserer Tochter.» Gilles behauptet, dass Mel B. ihre Tochter als unschuldige 18-jährige Austauschschülerin bei sich aufnahm und sie den «schmutzigen» Lebensstil näherbrachten.

«Mein Ehemann und ich sind schockiert und fassungslos»

«Mein Ehemann und ich sind schockiert und fassungslos, nachdem die Vorwürfe ans Licht kamen. Sie porträtierten Lorraine in solch einer schlechten Weise, als wäre es ihre Schuld gewesen, dass die Ehe zerbrach.»

«Ich frage mich, was in Mel B.s Kopf vorging»

Die Eltern des Kindermädchens würden weiterhin hinter ihrer Tochter stehen. «Aber ich frage mich, was in Mel B.s Kopf vorging. Lorraine war damals 18 und Mel 35. Ihre eigene Tochter ist jetzt 18 Jahre alt. Würde sie wollen, dass sie in der Position ist, in der sich unsere Tochter befand?» Während ihrer Anstellung bei der Sängerin hätte Lorraine mit ihren Eltern täglich über Skype Kontakt.

Auch mit Mel B. hätten ihre Eltern oft gesprochen. «Als sie anfing, für Mel B. und ihre Familie zu arbeiten, dachte ich, sie sei in guten Händen», so Angelika Gilles. «Sie war sehr nett zu uns und lobte Lorraines Arbeit.» Während sieben Jahren kümmerte sich die Deutsche um Mel B.s drei Kinder Phoenix (18), Angel (10) und Madison (5). In dieser Zeit hätte die Sängerin gar Lorraines Familie in Deutschland besucht.

Angelika Gilles hofft nun, dass der schmutzige Scheidungskrieg von Mel B. und Stephen Belafonte bald ein Ende findet. «Wir beten, dass die Wahrheit bald ans Licht kommt und Lorraine und Mel B.s Kinder nicht mehr leiden müssen», zitiert sie «Sunday People». (kad)