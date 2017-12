Iranerin Sahar Tabar wollte sich zur Jolie-Kopie umoperieren lassen: So herzig sah die «Horror-Puppe» vorher aus

Die Iranerin Sahar Tabar (19) sorgte mit ihrem Aussehen weltweit für Schlagzeilen. Um wie ihr Idol Angelina Jolie (42) auszusehen, soll sie sich angeblich mehr als 50-mal unters Messer gelegt haben! Gemäss türkischen Medien hungerte sie sich ausserdem auf gefährliche 40 Kilogramm runter.

Jetzt sind bei Instagram Bilder aufgetaucht, die Tabar vor den Operationen zeigen sollen: Zu sehen ist ein hübsches Mädchen, das der Frau mit den auffälligen Kontaktlinsen, der ungesunden Gesichtsfarbe und den eingefallenen Wangen kaum mehr ähnelt.

Mit Bildbearbeitung und Make-up zum «Zombie»-Look?

Wie die «Daily Mail» berichtet, deutet die Iranerin in einem Instagram-Post an, dass sie auf ihren Fotos auch wegen Make-up und Bildbearbeitung so aussehe. Ausserdem sei die Zahl ihrer Operationen nicht korrekt: «Ich hatte nur eine gewisse Anzahl an Eingriffen, nicht 50 Operationen. Diese Leute haben noch nie von Technologie oder Make-up gehört, deshalb sind sie so sehr überrascht.» Fans der Iranerin rätseln darüber, ob sie für ihr Aussehen einfach Prothesen und Schmink-Techniken anwendet.

Auf Instagram musste Sahar Tabar in den vergangenen Wochen für ihren Look viel Kritik einstecken: User bezeichneten sie in den Kommentaren etwa als «Horror-Puppe», «Zombie» oder «wandelndes Skelett». (kad)