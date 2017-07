Youtuber Jake Paul verbrennt Möbel im Hinterhof: «Meine Nachbarn hassen mich»

Jake Paul (20) ist derzeit der König von Youtube. Mit seiner Mischung aus Streichen, Video-Blogs und Comedy-Sketches erreicht der 20-jährige Amerikaner mit seinem Channel Millionen von grösstenteils jugendlichen Fans.

8,8 Millionen Abonnenten in sechs Monaten

Pauls Aufstieg muss als kometenhaft bezeichnet werden: Erst vor sechs Monaten wechselte der Teenie-Star von der serbelnden Social-Media-Seite Vine zu Youtube und hat inzwischen sagenhafte 8,8 Millionen Abonnenten. Das sind rund 300’000 mehr als sein Bruder Logan (22), der schon anderthalb Jahre länger auf der Plattform unterwegs ist.

Dabei macht sich der Youtuber aber nicht nur Fans. Jüngst erschien ein Bericht des kalifornischen Fernsehsenders KTLA5, der ein sehr schlechtes Licht auf den 20-Jährigen wirft. Laut seinen Nachbarn würde Jake die ehemals ruhige Nachbarschaft seines Wohnhauses in eine «Kriegszone» verwandeln. Das idyllische Viertel in West-Hollywood sei durch Pauls ständige Streiche und Partys zu einem «Zirkus» verkommen.

Die Vorwürfe kommen nicht von ungefähr. Schliesslich verbreitet Jake seine eigene Adresse immer wieder auf seinen Kanälen. Vor seinem Haus lungern deshalb rund um die Uhr Fans und hoffen, einen Blick auf ihren Liebling werfen zu können. Auf seinem Youtube-Channel findet man ausserdem Videos, wie er in seinem Pool seine Möbel in einem riesigen Feuer mit Benzin verbrennt. Sicherheitsvorkehrungen werden dabei zur Nebensache. «Meine Nachbarn hassen mich», gibt sogar Jake Paul selbst zu.

Zahlreiche Daumen nach unten

Doch auch in den Weiten des Internets wird der Rummel um den Youtuber kontrovers bewertet. Sein Musikvideo «It’s Everyday Bro» gehört mit 1,8 Millionen Daumen nach unten zu den Videos mit den meisten «Mag ich nicht»-Bewertungen auf der Plattform. In den Kommentaren seiner Videos sind beinahe alle Aussagen negativ. Jake sei «kindisch», «rücksichtslos» und «eine Schande für die Menschheit». Besonders das Alter seiner Fans ist immer wieder ein Thema. Jake richtet sich bewusst an eine junge Zielgruppe, die ihn für seine forsche Art verehrt. Das stösst vielen sauer auf. «Wenn der das Vorbild unserer Kinder ist, dann ist die Welt verloren», mokiert sich etwa ein User. «Schämt euch, Teenager von 2017», fordert ein anderer.

Dennoch steigen die Views für seine Videos immer höher. Selbst «It’s Everyday Bro» ist mit über 70 Millionen ein Riesenhit. Seine jungen «Jakepaulers», wie er seine Fans nennt, stehen geschlossen hinter ihm. Auch wenn es ihre Eltern wahrscheinlich nicht verstehen. (klm)