Jawort im kambodschanischen Wildtierreservat: Jolie plant Hochzeit mit stinkreichem Geschäftsmann

Bei Angelina Jolie (42) macht ein neues Liebesgerücht die Runde: Nachdem es kürzlich hiess, die Hollywood-Diva sei mit Tesla-Gründer Elon Musk (46) zusammen, soll sie nun sogar schon eine Hochzeit planen – mit einem anderen!

Ihr Neuer soll ein schwerreicher britischer Geschäftsmann sein, schreibt das Magazin «Intouch». Er sei über 40 und engagiere sich für humanitäre Zwecke. Es wäre nach ihren Ehen mit Jonny Lee Miller (44), Billy Bob Thornton (62) und Brad Pitt (53) bereits Hochzeit Nummer vier für die Schauspielerin.

Jawort im kambodschanischen Gewand

«Sie will ihn unbedingt heiraten», plaudert ein Insider aus. Sie soll sogar schon einen Ort für das Jawort ausgesucht haben. Demnach soll die Hochzeit in einem Wildtierreservat in Kambodscha stattfinden. «Sie will nicht im weissen Kleid, sondern in einem traditionellen kambodschanischen Outfit heiraten. Im engsten Kreis», erzählt der Freund.

Brad Pitt hatte keine Ahnung

Dass man bisher noch nichts von dieser Liaison erfahren habe, sei an Jolie gelegen. Sie habe die Beziehung seit Anfang des Jahres geheim gehalten. Auch Jolies Noch-Ehemann Brad Pitt (53) soll keine Ahnung von dieser Beziehung gehabt haben – habe sich aber gewundert, dass Angelina im Scheidungsverfahren plötzlich so kooperativ gewesen sei.