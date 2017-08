Justin Bieber äussert sich endlich zum Tour-Aus: «Bitterkeit, Angst und Eifersucht haben mein Leben bestimmt»

Für die Beliebers, wie sich die Fans von Justin Bieber nennen, war es ein Weltuntergang: Ihr Idol hatte vor wenigen Tagen alle ausstehenden Konzerte seiner Welttournee abgesagt. Es ging sogar das Gerücht um, Justin Bieber (23) wolle nie wieder Konzerte geben. Nun richtet sich der Superstar in einem offenen Brief auf Instagram an seine Fans:

«Ich bin so dankbar für diese Reise mit euch ... dankbar für die Touren, aber ganz besonders dankbar bin ich, dass ich MIT EUCH durch dieses Leben gehen kann», schreibt der gebürtige Kanadier. Lernen und Erwachsenwerden sei nicht immer einfach gewesen, doch das Wissen, dass er nicht alleine sei, habe ihn weitermachen lassen.

Seine kaputten Beziehungen diktierten sein Leben

«Meine Unsicherheiten haben manchmal das Beste in mir aufgesaugt, ich habe meine kaputten Beziehungen diktieren lassen, wie ich mit Menschen umgehe! Bitterkeit, Angst und Eifersucht haben mein Leben bestimmt», schreibt Bieber in seinem Statement. Er wolle jetzt an sich arbeiten. Zudem bedankt sich der Popstar bei den Menschen, die ihm geholfen haben, sich daran zu erinnern, wer er ist und wer er sein möchte. Damit ist laut US-Medienberichten vor allem einer gemeint: Pastor Carl Lentz (38) von der Hillsong Church in Brooklyn. Er ist seit ein paar Monaten engster Vertrauter und Freund von Justin.

«Ich weiss ganz genau, dass ich nie perfekt sein werde und auch weiterhin Fehler mache. Ich möchte aber ein Mann sein, der daraus lernt und wächst», schreibt der «Sorry»-Sänger weiter. «Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass diese Tour unglaublich gewesen ist und ich dabei so viel über mich gelernt habe. Ich wurde daran erinnert, wie gesegnet ich bin, auf dieser Welt eine Stimme zu haben.»

Der Popstar will weitermachen

Über eine Nachricht dürften die Beliebers besonders glücklich sein. Der Teenie-Star will mit seiner Musik weitermachen, aber eben erst dann, wenn er körperlich und seelisch dazu in der Lage ist: «Dass ich mir eine Auszeit nehme, hat damit zu tun, dass ich die Kraft haben möchte durchzuhalten. Ich möchte, dass meine Karriere lange anhält, aber auch mein Geist, mein Herz und meine Seele, sodass ich der Mann und irgendwann auch der Ehemann und Vater sein kann, der ich sein will.»

Der Mädchenschwarm beendet den Brief mit den Worten: «Diese Nachricht ist grammatikalisch nicht sehr korrekt, aber sie kommt von Herzen. Ich denke, nicht perfekt zu sein hat etwas Besonderes.»

Bieber verkauft T-Shirts

Alle Bieber-Fans, die nicht warten möchten, um ihr Idol zu sehen, müssen nicht traurig sein: Justin Bieber ist dieses Wochenende in Los Angeles und verkauft in einem Pop-Up-Store seine neue T-Shirt-Kollektion: übrigens absolut unspektakuläre, schlichte, weisse T-Shirts. (brc)