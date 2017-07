Bieber fährt Fotograf mit Monster-Truck um: Bieber ist für Paparazzi ein Berufsrisiko

Überall, wo Justin Bieber (23) auftaucht, verfolgen ihn Paparazzi. So auch, als er am Mittwochabend nach einem Gottesdienst eine Kirche in Beverly Hills verliess: Als der «Baby»-Sänger in seinen riesigen Pick-up-Truck steigt, begleitet ihn ein Blitzlichtgewitter, das auch nicht aufhört, als er losfährt.

Schon nach wenigen Metern kommt es zum Knall. Biebers Monstertruck fährt einen der fotografierenden Paparazzi um. Der geht sofort zu Boden und bleibt unter Tränen liegen. Ein Missgeschick – das Bieber sofort wiedergutmachen will.

Höflicher Bieber bleibt bei seinem «Opfer»

Anstatt davonzufahren, steigt der Superstar aus und kümmert sich um den Fotografen, der sich vor Schmerzen krümmt. Erst als die Ambulanz und ein Polizeiauto eintreffen, verlässt Bieber das Opfer seines Pneus. Nicht einmal das noch immer anhaltende Blitzlichtgewitter kann ihn aus der Ruhe bringen.

«Wollt ihr mir etwa die Schuld geben?»

Stattdessen bittet er die Paparazzi höflich darum, dass sie für den Verletzten etwas Platz rmachen. Erst als die seiner Bitte nicht folgen, wird er etwas lauter: «Wollt ihr mir etwa die Schuld geben?» Einige Helfer können den «Sorry»-Hitmacher aber wieder beruhigen.

«Justin ist ein lieber Junge»

Ob der Unfall für Bieber ein rechtliches Nachspiel hat, muss sich erst noch zeigen. Noch am Unfallort gab der Musiker der Polizei Auskunft, durfte danach aber nach Hause fahren. Auch dem Fotografen geht es einigermassen gut. In einem Video von «TMZ» sagt er: «Justin ist ein lieber Junge. Unfälle passieren nun mal.» Welche Verletzungen er davontrug, ist aber noch nicht klar. (klm)