Justin Bieber und Selena Gomez auf verschmuster Velotour: Alle Zeichen stehen auf Liebes-Comeback

Sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander: Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) sollen wieder ein Paar sein. Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass sich Gomez und ihr Freund The Weeknd (27) nach zehn Monaten Beziehung getrennt haben, wurde die Sängerin nun beim vertrauten Date mit Ex-Liebe Bieber gesehen.

Sie trafen sich zum vertrauten Date

Wie Insider gemäss «Us Weekly» berichten, versuche der «Love Yourself»-Star alles, um die stürmische Romanze mit Gomez, die 2014 endete, wieder in Fahrt zu bringen. Offenbar mit Erfolg: Aktuelle Fotos zeigen die beiden Stars innig und gut gelaunt in Los Angeles. Nach einer gemeinsamen Velotour legten sie eine Kaffeepause ein und schlenderten die Strassen entlang – Gomez legte dabei ihren Kopf auf Biebers Schultern.

«Justin will wirklich wieder mit Selena zusammenkommen»

«Justin will wirklich wieder mit Selena zusammenkommen. Er schreibt ihr ununterbrochen und trifft sie, so oft er Zeit hat», sagt eine Quelle. Und Selena Gomez? Trotz der Beziehung mit The Weeknd habe sie Justin nie vergessen. «Er hat immer das grösste Stück ihres Herzens und war immer ihr Seelenverwandter. Er ist ihre grosse Liebe», erzählt der Insider. Schon wenige Tage vor dem Velo-Date trafen sich der «Purpose»-Sänger und die Schauspielerin zum Frühstück in einem Café. Sie besuchte ihn laut US-Medien anschliessend sogar in seiner Villa.

Verliess The Weeknd Selena wegen Bieber?

Zerbrach die Liebe von Gomez und The Weeknd wegen Bieber? Gemäss US-Portal «TMZ» habe der Musiker die Beziehung beendet. Allerdings nicht wegen Justin Bieber. Wie ein Insider berichtet, sei The Weeknd, der bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye heisst, schon seit Wochen nicht mehr glücklich gewesen und habe Selena Gomez deshalb verlassen. Die beiden sollen sich nach wie vor gut verstehen und Gomez habe den Kontakt mit Bieber erst nach der Trennung wieder aufgenommen.

Ob Gomez in ihrem On-off-Freund nun eine Stütze sieht? Die «Fetish»-Sängerin musste sich im Sommer aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung einer Nierentransplantation unterziehen. (kad)