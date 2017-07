Justin ist «total erschöpft», die Fans stinksauer: Bieber bricht «Purpose»-Welttournee ab

Sein Management veröffentlichte das Statement am Montag auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen: «Unvorhergesehene Umstände» hätten dazu geführt, dass Popstar Justin Bieber (23) die restlichen Konzerte seiner «Purpose World Tour» absagen musste. «Justin liebt seine Fans und hasst es, sie zu enttäuschen.» Ein schwacher Trost für die Bieber-Anhänger. Zwölf Auftritte in Nordamerika, Kanada, Japan, Singapur und auf den Philippinen wären noch geplant gewesen.

«Das macht mich fassungslos»

In den sozialen Netzwerken lassen die Fans ihrem Frust freien Lauf. «Was läuft mit dir falsch!» oder «Du bist unreif, egoistisch und faul!», gibt es zu lesen. Viele bringen ihre riesige Enttäuschung zum Ausdruck: «Ich musste mir viel Geld leihen, um mir die Tickets und die Reise zum Konzert leisten zu können. Diese Nachricht macht mich fassungslos», schreibt ein Anhänger.

Andere kommentieren mitfühlend: «Deine wahren Fans, die Belieber, verstehen und unterstützen dich, egal, was ist.» Während Zehntausende ihre Gefühle via Facebook, Twitter oder Instagram kundtun, fordert die Mehrheit eine ausführliche Erklärung für den Abbruch der Tour.

«Mann, ich war zwei Jahre am Stück auf Tour»

Was ist denn nun los mit Justin? Ein Insider der Bieber-Crew sagte zu «People»: «Er ist okay, aber super erschöpft. Die 18 Monate auf Tour fordern seinen Tribut.» In einem Video von «TMZ» ist der Sänger ein paar Stunden nach der Veröffentlichung der Mitteilung in Santa Monica (USA) zu sehen. Bieber schlendert entspannt vom Auto Richtung Strand. Auf die Frage des Reporters, warum er die Tour abgebrochen habe, antwortet er: «Mann, ich war zwei Jahre am Stück auf Tour.» Und auf was freut er sich jetzt am meisten? «Einfach erholen und relaxen.»

Nach über 150 Konzerten auf der ganzen Welt kann Bieber nicht mehr. Die Ticketpreise für die abgesagten Auftritte werden zurückerstattet. Für die bereits aufgebrachten Reisekosten der Fans kommt allerdings niemand auf. (msi)