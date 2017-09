Katie Holmes und Jamie Foxx müssen sich nicht mehr ans Dating-Verbot halten: Liebes-Outing!

Ein Jahr nach der Scheidung von Tom Cruise (55) im Jahr 2012 gab es erste Gerüchte, dass Katie Holmes (38) und Jamie Foxx (49) ein Paar sein könnten. Darauf folgten Kommentare und Facebook-Posts von «Kamie», die eine Beziehung bestritten. Nun, vier Jahre später, kommt die Bestätigung ganz leise. Ohne Ansage, ohne offizielles Statement. Die beiden Schauspieler liessen sich von Paparazzi ganz locker am Strand von Malibu fotografieren. Händchenhaltend, albern, glücklich – und vor allem frei.

Dating-Verbot im Ehevertrag

Grund für das Versteckspiel könnte Insidern zufolge eine Klausel im Ehevertrag von Tom Cruise und Katie Holmes gewesen sein. Diese besage, dass Holmes nach einem Liebes-Aus mit Cruise fünf Jahre lang keine öffentliche Beziehung führen dürfe. Ausserdem dürfe sie Cruise in keinster Weise blamieren oder über ihn und Scientology reden. Nun ist die Fünf-Jahres-Frist vorbei, und Katie darf endlich wieder in aller Öffentlichkeit turteln.

Liebe ohne Privatsphäre

Foxx und Cruise sind seit ihrem gemeinsamen Film «Collateral» 2004 befreundet. 2005 sprang Tom Cruise dann jubelnd auf dem Sofa von Talkshow-Koryphäe Oprah Winfrey (63) herum und schrie: «Ich bin verliebt!» Darauf beteuerte er Katie Holmes öffentlich immer wieder seine Liebe.

Die Liebe zwischen der ehemaligen «Dawson's Creek»-Darstellerin und dem Hollywood-Star war so öffentlich wie ihre Filme. Umso erfreulicher ist es jetzt, das Holmes ihre neue Liebe zu Foxx so ausleben kann, wie sie will. Den ersten Instagram-Post seit den Turtelbildern widmet Katie Holmes denn auch ihrer geliebten Tochter Suri (11). Über die Beziehung zu Foxx schweigt sie noch. (och)