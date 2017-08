Katie Price gesteht nach Nanny-Affäre ihres Mannes: «Ich habe anderen Typen geschrieben»

Nachdem bekannt wurde, dass sich das britische Model Katie Price (39) von ihrem Ehemann Kieran Hayler (30) getrennt hat, weil dieser sie mit dem Kindermädchen betrogen haben soll (BLICK berichtete), scheint die Schlammschlacht zwischen dem Noch-Ehepaar Fahrt aufzunehmen. Denn nun wirft ihr der Ex-Stripper vor, selbst nicht die Treuste gewesen zu sein.

Chats mit anderen Männern

So soll Price hinter seinem Rücken Kontakt mit anderen Männern gehabt haben, wie «The Sun» berichtet. Als Hayler sie damit konfrontierte, meinte sie: «Ja, habe ich, und jetzt?» Mit anderen Männern hat sie aber nur geflirtet, weil sie von seiner Affäre erfahren hatte. «Aus einem Selbstverteidigungsmechanismus heraus habe ich mit ein paar Typen geflirtet», soll sie gesagt haben.

«Wegen dir habe ich mich wie Scheisse gefühlt»

Konkret soll sich Price mit dem Musiker Tom Zanetti (28) sowie einem Kanadier ausgetauscht haben. «Warte nur, bis die Leute herausfinden, dass du anderen Typen geschrieben hast», soll Hayler ihr an den Kopf geworfen haben. Sie wehrte sich mit den Worten: «Ja, ich habe anderen Typen geschrieben. Wegen dir habe ich mich wie Scheisse gefühlt, weshalb ich ihnen für Aufmerksamkeit geschrieben habe. Der Unterschied ist, dass ich niemand anderen als dich fi**en will.»

Sie soll Hayler gar angeboten haben, sie an einen Lügendetektor anzuschliessen oder ihre Flirts anzurufen, um herauszufinden, ob sie Sex hatten. Davon schien er nicht Gebrauch gemacht zu haben.

Peinliches Fake-Video

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte Hayler noch auf glückliche Familie zu machen. In einem Video zeigte er eine Frauenhand mit einem Weinglas in der Hand, und man hörte eine Stimme, die Boxer Mayweather anfeuerte. Dazu schrieb er: «Boxen mit Frauchen.»

Mittlerweile hat er das Video von Instagram entfernt – wahrscheinlich auf Wunsch seiner Noch-Ehefrau. Denn diese war alles andere als amüsiert darüber. Sie schrieb auf Twitter: «Mein Herz ist gebrochen. Kierans Video ist gefälscht, um mich so darzustellen, als würde ich nicht die Wahrheit erzählen.» (bnr)