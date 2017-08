Katie Price (39) polarisiert immer wieder im Umgang mit ihren Kindern. Ihr neuster Coup: Geschminkt, mit künstlich aussehenden Wimpern, gezupften Augenbrauen und gelockten Haaren zeigt sie ihre Tochter Princess Tiaamii auf Instagram. Dazu schreibt sie: «Schaut sie euch an.» Dabei ist die kleine Princess erst zehn Jahre alt – aber gestylt wie ein Teenager.

Harte Kritik

Einige Instagram-User finden klare Worte zum Foto. «Braucht sie dieses ganze Make-up wirklich?», «Oh mein Gott, viel zu viel Make-up im Gesicht dieses jungen Mädchens» und «Sie ist viel zu jung, um so zurechtgemacht zu werden.»

Doch viele User können die Kritik nicht nachvollziehen. Sie meinen: «Sie sieht absolut atemberaubend aus. Hater sollen erwachsen werden», «Um Himmels Willen, meine Töchter haben sich bereits im Alter von drei Jahren geschminkt» und «Ist es so ein Verbrechen, seine Kinder zu verwöhnen und sie sich schön fühlen zu lassen? Sie sieht wunderschön aus!»

«Ich schminke mich selber»

Nachdem solche Fotos des gestylten Meitlis schon in den vergangenen Jahren für Furore sorgten, meldete sich Princess Tiaamii bereits vor eineinhalb Jahren in einer kurzen Videobotschaft zu Wort: «So nebenbei, ich schminke mich selber und nicht mein Mami», sagt sie darin in einem vorlauten Ton. Es scheint fast so, als ob sie nicht nur die Begeisterung ihres Mamis für Schminke in den Genen hat, sondern auch ihre Verhaltenszüge übernimmt.

Princess fires back #emo#77iP###emo#77iP## #family A post shared by Katie Price (@officialkatieprice) on Dec 14, 2015 at 11:54am PST

Häufige Kritik für Umgang mit Kindern

Price wird wegen des Umgangs mit ihren Kindern immer wieder kritisiert. Als sie vergangene Woche im Internet Werbung für eine Waschmaschine machen sollte, packte sie ihre Tochter in die Waschtrommel und fotografierte sie. Ihr Fans waren entsetzt, fanden die Aktion gefährlich.

Erst kürzlich sprach Price zudem von ihrer Idee, ihrem Sohn auf den 18. Geburtstag eine Prostituierte zu engagieren, da dieser stark behindert ist und deshalb wohl nur schwer jemals eine Beziehung zu jemandem aufbauen können wird (BLICK berichtete). (bnr)