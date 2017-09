Katie Price (39) schert sich nicht um Negativschlagzeilen. Nachdem erst kürzlich die Schlammschlacht um die Trennung von Ehemann Kieran Hayler (30) Fahrt aufnahm (BLICK berichtete), legt sie nun nach. In der britischen Talkshow «Loose Women» erzählt sie, dass sie einige ihrer Kinder als Babys hässlich fand.

Witze über früheres Aussehen der Tochter

Sie legte die Beichte in einer Diskussionsrunde ab, in der besprochen wurde, wie man reagieren soll, wenn die eigenen Kinder denken, sie seien hässlich. Immerhin findet Price, dass auch sie selbst ein hässliches Baby war. Trotzdem: «Ich mache mit Princess Witze darüber, weil sie als Baby hässlich war.»

Witze über «hässliche Tochter»

Sie erzählt über ihre Tochter: «Sie sagt es mittlerweile selbst, wenn wir auf die Bilder zurückschauen.» Schauspielerin Nadia Sawalha (52) entgegnete im Gespräch sofort: «Meinst du nicht, sie war noch nicht ganz entwickelt?» Katie antwortete fast schon philosophisch: «Ich sage immer, dass all die Hässlichen von früher in der Schule sich in Schwäne verwandeln.»

«Meine Neugeborenen sind wie faltige alte Männer»

Selbst mit dem Aussehen ihrer beiden Kleinsten scheint sie nicht zufrieden zu sein. «Sogar meine Jüngsten müssten noch zu sich selbst heranwachsen», sagt sie. «Sogar meine Neugeborenen sind wie faltige alte Männer. Ich will nur ehrlich sein: Ich liebe sie, aber sie sind hässlich!»

Fehltritte am Laufmeter

Katie Price sorgte mit Aussagen über ihre Kinder bereits des Öfteren für Empörung. So erzählte sie erst kürzlich, dass sie überlegt, ihrem schwer behinderten Sohn Harvey (15) auf die Volljährigkeit eine Prostituierte zu schenken. Ärger gab es auch, als sie ihre erst zehnjährige Tochter total geschminkt und mit Fake-Wimpern fotografierte und die Bilder bei Instagram postete. (bnr)