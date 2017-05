Katja Bienert galt als vermisst: «Schulmädchen-Report»-Star sitzt im Knast!

Die Sorge um TV-Star Katja Bienert (50) war gross. Fast einen Monat lang galt die deutsche Schauspielerin als vermisst. Bienert, die 1979 mit dem deutschen Erotikfilm «Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo» berühmt wurde, wurde in den USA namentlich auf einer Liste vermisster Personen aufgeführt: Die private Facebook-Seite «Missing Persons Of Arizona» hat vor zwei Wochen ein Bild von Bienert veröffentlicht. «Katja Bienert wird vermisst. Sie hat braune, lange Haare und braune Augen. Zuletzt gesehen am 4. April in Mesa, AZ», lautete die Beschreibung. Gemäss «Bild» reiste Bienert im vergangenen Oktober in die USA.

Sie sitzt im Knast

Nicht einmal ihre Mutter wusste, wo sie sich aufhält! Schnell machten Gerüchte die Runde, wonach der Berlinerin ein Stalker zum Verhängnis geworden sein soll.

Jetzt ist klar: Die TV-Schönheit ist nicht Opfer eines Verbrechens geworden, sie sitzt selbst im Knast! Gemäss «Bild» sitzt Bienert im Eloy Detention Center, einem Auslieferungs-Gefängnis in der Kleinstadt Eloy. Bienerts soll ihre Aufenthaltsbewilligung überschritten haben, war vergangenen Oktober in die USA eingereist - Deutsche dürfen ohne Visum maximal 90 Tage in den Staaten bleiben.

Hausfriedensbruch und andere Vergehen

Ursprünglich festgenommen wurde sie am 24. März in der Stadt Mesa (Bundesstaat Arizona). Der Grund: Hausfriedensbruch und Verstoss gegen eine Gerichtsanordnung. Sie soll versucht haben, mit ihrem Freund zu sprechen, obwohl ihr das vom Gericht verboten war. Vom Gefängnis in Mesa wurde sie schliesslich nach Eloy versetzt.

Im Juni muss ein Richter über ihr Schicksal entscheiden. (meg)