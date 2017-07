Katzenberger lacht über Fake-Hochzeit-Gerüchte: «Die Kirche war aus Pappe»

Seit einem Jahr ist sie Frau Cordalis. Oder etwa doch nicht? Nachdem «Bild» behauptete, Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) seien gar nicht verheiratet (BLICK berichtete), motzen jetzt auch Hater gegen die Kult-Blondine. Jetzt meldet sich diese zu Wort.

Hater und Prominente mischen sich ein

Bereits nach der Live-Hochzeit im Fernsehen berichtete «Bild», das Paar sei nie standesamtlich getraut worden. Jetzt der Beweis: ein Grundbucheintrag vom März des Bauamtes von Mallorca, bei dem Lucas Cordalis als ledig angegeben ist. Da kommen sich manche Fans veräppelt vor. «Hauptsache Leute verarschen und damit Kohle scheffeln», schreibt ein User auf ihre Facebook-Seite, unter eines ihrer Fotos. Ein weiterer fordert: «Sag doch einfach: ‹Ja, ich bin rechtmässig verheiratet.› Und fertig.»

Sogar Prominente mischen sich ein: Moderatorin Verena Kerth (36) und Jenny Elvers (45) machen sich auf Instagram über die «Katze» lustig. «Ich heirate», schreibt Kerth zu einem Bild, auf dem sie Elvers einen Ring ansteckt. Dazu postet sie die Hashtags #fake, #Hochzeit und #itsjustashow – alles nur Show. Das kommt allerdings weniger gut an. «Wow, ihr habt echt kein Leben», lautet ein Kommentar unter dem Schnappschuss.

«Meine Tochter ist auch fake»

Jetzt reagiert die «Katze» auf die Vorwürfe und beweist, dass sie darüber nur lachen kann. Unter die Frage eines Fans, ob sie denn nun verheiratet sei, schreibt sie: «Die Kirche war aus Pappe, der Pfarrer war ein Schauspieler, das Kleid war schnell irgendwo geliehen, ach ja und meine Tochter ist auch fake.»

Kurz darauf lässt sie den Sarkasmus bei Seite und erklärt: «Ich habe am 4. Juni 2016 vor sehr vielen Menschen meinem Lucas das Jawort gegeben. Ich hatte ein Brautkleid an, wir wurden von einem Pfarrer in einer wunderschönen Kirche getraut und ja, ich bin mir sicher, dass man dies ‹Hochzeit› nennen kann.» Die meisten ihrer Fans stehen ihr bei und meinen: Ob verheiratet oder nicht – Hauptsache, Katzenberger und Cordalis sind glücklich. (kyn)