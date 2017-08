Kidd Creole droht lebenslänglich: Hip-Hop-Legende soll Obdachlosen erstochen haben

Er gilt als Hip-Hop-Legende: Nathaniel Glover alias Kidd Creole (57) wurde in den 70er-Jahren mit der Combo Grandmaster Flash & The Furious Five weltberühmt. Heute geniesst die Gruppe als eine der ersten Hip-Hop-Formationen Kultstatus. Jetzt könnte der Musiker aber hinter Gitter kommen. Laut «New York Daily Mail» soll er den Obdachlosen John Jollys (55) getötet haben.

Der Obdachlose starb im Spital

Vergangene Woche habe er mit einem kleinen Messer mehrmals auf ihn eingestochen und sei danach geflüchtet. Passanten fanden das Opfer und riefen einen Krankenwagen. Jollys erlag im Spital seinen Verletzungen. Ein Überwachungsvideo soll Kidd Creole überführt haben, die New Yorker Polizei habe ihn daraufhin verhaftet. «Er hat ausgesagt und wird angeklagt», so ein Insider.

Er kannte das Opfer nicht

Das Motiv bleibt unklar. Der Musiker und sein Opfer kannten sich vorher nicht und sind sich am Dienstagabend zum ersten Mal begegnet. «Es kam zum Streit, und die Dinge gerieten ausser Kontrolle», erzählt der Insider. Das Opfer sass wegen Vergewaltigung sechs Jahre im Gefängnis. Warum er auf der Strasse lebte, ist nicht bekannt. Kidd Creole muss sich nun wegen Totschlag vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. (kyn)