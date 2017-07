Kinder geschockt von Erotik-Poster: Katie gibt ihr «altes Leben» Price

Katie Price (39) ist nicht gerade für vorbildliche Erziehungsmassnahmen bekannt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sie in ihrer neuen Reality-Show «Katie Price: My Crazy Life» für einen Skandal sorgen würde. Das war bereits in der ersten Folge der Fall.

Für «My Crazy Life» wird der Alltag von Familie Price rund um die Uhr gefilmt. Das Ex-Glamour-Model, ihr Ehemann Kieran Hayler (30) und ihre fünf Kinder geben in der Reality-Sendung ihr gesamtes Privatleben preis.

So waren die Kameras natürlich auch dabei, als die Familie einen Container mit Gerümpel ausräumte. Dabei kamen zahlreiche Gegenstände aus Prices altem Leben zum Vorschein – darunter auch ein Erotik-Poster aus ihren Tagen als Nacktmodel.

«Was ist denn das?»

Price war die Enthüllung vor ihren Kindern aber keinesfalls peinlich. Ehemann Kieran hielt das Bild, das seine Frau mit nackten Brüsten und gespreizten Beinen zeigt, stolz in die Höhe, und Tochter Princess (9) ruft überrascht aus: «Was ist denn das?»

Anschliessend fordert Price die kleine Princess auf, das Poster ihrer jüngeren Schwester Bunny (2) zu zeigen. «Frag mal Bunny, ob sie weiss wer das ist», sagte Price. Natürlich weiss sie es – und ruft zufrieden «Mami» aus. Die Kinder machen jedenfalls alle grosse Augen.

«Plastik, aber fantastisch»

Auch danach wurde die Sendung nicht jugendfreundlicher. Als Kieran anmerkte, dass er den Plastikmüll auf die Seite legen muss, witzelt Price über sich selbst: «Plastik ist fantastisch!» Ihr Ehemann nahm die Anspielung gleich als Anlass, ihr an den XXL-Busen zu fassen – sehr zum Unmut von Prices Sohn Junior (12). Dieser fragt in die Kamera: «Machen andere Eltern das auch vor ihren Kindern?»

@Beaujangl @QuestRedtv @KatiePrice He's going to hate her when he's older — Eve Hammond-Storey (@Evefandango) 2013-07-22 14:22:09.0

Auf Twitter sorgen die Aktionen für rote Köpfe. «Schon wieder eine Sendung, in der sie ihre Kinder beschämen kann», erbost sich etwa ein User. Für einen anderen Zuschauer sei die Sendung «einfach nur peinlich». Dazwischen finden sich aber auch immer wieder positive Kommentare: «Ich liebe ‹My Crazy Life›. Katie ist einfach so erfrischend normal.» (klm)