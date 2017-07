Kommt O.J. Simpson heute frei? Selbstbefriedigung gefährdet seine Bewährung

Amerikas spektakulärster Prominenten-Justiz-Krimi geht in die nächste Runde: Heute findet die Anhörung von O.J. Simpson (70) vor dem Bewährungsausschuss in Carson City in Nevada statt. Justizexperten waren sich einig, dass seine Chancen auf frühzeitige Entlassung gut standen. Doch dann könnte dem Ex-Football-Star ein Vorfall zum Verhängnis werden.

«Auf Selbstbefriedigung steht ein schriftlicher Verweis»

Wie «Daily Mail» berichtet, wurde Simpson im Juni von einer Wärterin in seiner Zelle beim Onanieren erwischt. «Auf Selbstbefriedigung vor anderen steht ein schriftlicher Verweis», berichtet ein Insider.

«Bis Juni hatte O.J. eine blütenweisse Weste und war der perfekte Kandidat, wegen guter Führung auf Bewährung rauszukommen. Doch jetzt könnte es Probleme mit dem Bewährungsausschuss geben.» Schlimmstenfalls muss der 70-Jährige die restlichen 24 Jahre seiner Gefängnisstrafe wegen Raubüberfalls und Kidnapping ganz absitzen.

Anklage wegen Doppelmord

Simpson war 2008 zu 33 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er einen Memorabilien-Händler überfallen hatte. Eine hohe Strafe, die viele als späte Rache für seinen vorhergehenden spektakulären Freispruch sahen: 1994 wurde O.J. Simpson wegen des Doppelmordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson (†35) und ihrem Freund Ronald Goldman (†25) angeklagt.

Die Gerichtsverhandlung zog sich über mehrere Monate hin und wurde live im Fernsehen übertragen. Trotz einer erdrückenden Beweislast wurde der Sportler und Schauspieler freigesprochen, was in den USA vielerorts für Entrüstung sorgte.

Noch heute sind Umfragen zufolge rund 80 Prozent der Amerikaner überzeugt, dass Simpson den Doppelmord begangen hat. So auch die Jury, die Simpson 1997 in einem Zivilprozess für schuldig befand und ihn zur Zahlung von rund 31,5 Millionen Franken an die Angehörigen der beiden Mordopfer verurteilte.

Anfang Oktober käme er bereits frei

Die Akte O.J. Simpson lässt die Amerikaner nicht mehr los. Die legendäre Gerichtsverhandlung von 1994 wird auch heute noch in Büchern und Filmen thematisiert. So gewann die Doku-Serie «O.J. – Made in America» in diesem Jahr den Oscar als bester Dokumentarfilm.

Und die Geschichte der ehemaligen Sportikone ist noch nicht zu Ende erzählt: Wird O.J. Simpsons Antrag auf vorzeitige Haftentlassung heute stattgegeben, könnte er bereits am 1. Oktober dieses Jahres das Gefängnis wieder als freier Mann verlassen. (ds/brc)