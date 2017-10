Kurz nach dem Tod von Hugh Hefner (†91), der neben seinem ersten «Playboy»-Model Marilyn Monroe (†36) beigesetzt wurde, gerät die blonde Schönheit wieder ins Rampenlicht. Bislang unbekannte Bilder, die Filmproduzent Lawrence Schiller (80) kurz vor ihrem Tod von Monroe machte, zeigen die Hollywood-Diva nackt.

Die Fotos haben einen Wert von 35’000 Franken

Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich Monroe sexy am Pool räkelt, splitterfasernackt im Wasser planscht und lasziv im Bademantel posiert. Es sind Bilder, die wohl viele Männer gerne an der Wand hängen hätten – und die hoch gehandelt werden. Nächste Woche kommen die Aufnahmen bei Heritage Auctions in New York unter den Hammer. Laut der britischen Zeitung «Sun» werden Gebote gegen 35’000 Franken erwartet.

Auch die Beatles und Frank Sinatra sind mit dabei

Neben den Fotos des legendären Playmates werden Bilder von weiteren Stars versteigert. Zu der wertvollen Sammlung zählen Fotos von Frank Sinatra (†82) und den Beatles, darunter zwei Aufnahmen des weltberühmten Covers des Albums «Abbey Road», die von Iain MacMillan (†67) geschossen wurden. Innert zehn Minuten gelang es dem britischen Fotografen, sechs Bilder zu schiessen, die Geschichte schrieben. Der Wert der Strassenüberquerungs-Szene der Beatles wird auf rund 23’000 Franken geschätzt. (bcv)