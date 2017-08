Kylie Jenners Füdli im Wandel der Zeit: Von platt zu Kardashian-prall!

Happy Birthday, Kylie Jenner (20)! Heute am 10. August feiert sie ihren Geburtstag, ist mindestens so erfolgreich, wie ihre grossen Schwestern Kim, Khloé und Kourtney. Alleine auf Instagram hat das Model über 96 Millionen Follower. Mit ihrer Modelinie und Kosmetikmarke hat sich Kylie ein Imperium aufgebaut.

Ihre Fans lieben sie, auch wenn sich die 20-Jährige in den letzten Jahren optisch stark verändert hat. Nicht nur ihre Lippen, auch ihr Po hat deutlich an Volumen zugelegt und sich dabei optisch immer mehr dem Hinterteil ihrer berühmten Schwester Kim angepasst. Aus flach wurde Kardashian-prall! Ob der Wachstumsschub auf natürlichem Wege stattfand, oder mit chirurgischer Hilfe nachgeholfen wurde, will das Model nicht verraten.

Vielleicht macht Kylie, die gerade mit ihrer neuen Reality-Sendung «The Life of Kylie» im US-Fernsehen grossen Erfolg feiert, ja auch einfach bloss fleissig Ausfallschritte, um ihr Hinterteil so knackig in Form zu bringen. (brc)