Leben in Zahlen: Liam Gallagher

8 Jahre ist es her, seit sich die Band Oasis im Streit getrennt hat. Liam (45) hatte sie 1991 mit seinem Bruder Noel (50) gegründet, zu dem er eine Hassliebe pflegt. Mittlerweile sind beide solo unterwegs.

20 Polizisten fuhren beim Nobelhotel Bayerischer Hof in München vor, als Oasis ihren schlimmsten Streit vom Zaun brachen. Im Nachtklub des Hotels kam es im Dezember 2002 zum bandinternen Streit, der auf die Salontisch-Nachbarn überging. Es flogen Tische, Stühle, Absperrpfosten und ein Mikrofonständer durch die Luft. Am Schluss brach Liam noch einem Dritten die Nase. In den Medien war Oasis da schon bekannt als «Skandal-Band».

3 Jahre nach der Geburt seiner unehelichen Tochter mit Lisa Moorish wurde seine Vaterschaft öffentlich bekannt gegeben. Die Affäre mit der Sängerin begann er nur eine Woche nach der Hochzeit mit Schauspielerin Patsy Kensit.

5 Uhr am Morgen – so früh steht der Sänger jeden Tag auf. Um sich fit zu halten, geht er eine Runde joggen, hört aber keine Musik dabei.