Leben in Zahlen: Mit Rapper Casper

1 Monat alt war Benjamin Griffey, wie er wirklich heisst, als seine Eltern mit ihm von Deutschland nach Georgia in die USA zogen. Sein Vater war US-GI, die Mutter Deutsche. Nach der Scheidung der Eltern, als Benjamin elf Jahre alt war, ging es wieder zurück nach Deutschland. Heute lebt er in Berlin. «Casper» nannte ihn sein Vater, weil er eine so helle Haut hatte.

17 Wochen war «So perfekt» 2011 in den deutschen Charts. Die rauchige Stimme ist Caspers Markenzeichen. Sie ist so kratzig, weil er in einer Punk-Band ohne Stimmausbildung screamte und seine Stimme dauerhaft schädigte.

5 Alben hat der 34-Jährige in der Vergangenheit veröffentlicht. Eines davon produzierte er mit seinen damaligen Label-Kollegen Kollegah, Favorite und Shiml. Sie nannten es «Chronik 2». 2009 erreichte es den 15. Platz in den deutschen Charts. Ab da ging es nur noch bergauf.

344 Tage verschob Casper sein neues Album. Seine Begründung: Es habe noch ein bisschen «Liebe und Arbeit» gebraucht.