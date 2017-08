Liebescomeback bei Brangelina? Scheidung abgeblasen!

Es wäre DAS Liebescomeback des Jahres: Nach der dramatischen Trennung Ende 2016 stehen bei Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (42) wieder alle Zeichen auf Versöhnung! Wie ein Insider gegenüber dem US-Magazin «Us Weekly» erklärt, ist die Scheidung der beiden vom Tisch.

Chancen stehen gut für ein Liebescomeback

Im September letzten Jahres lieferte sich das einstige Traumpaar monatelang eine üble Trennungsschlacht. Themen wie häusliche Gewalt, Alkoholmissbrauch und Kampf um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder bestimmten die Schlagzeilen. Doch nun sollen sich die Wogen bei Brangelina geglättet haben: «Die Scheidung ist abgeblasen», sagt ein Insider. «Seit mehreren Monaten haben sie in dieser Angelegenheit nichts mehr unternommen. Und keiner glaubt, dass sie es noch tun werden.»

Angelina ist immer noch in Brad verliebt

Eine Wendung, die überrascht. So hatte Angelina im vergangenen September umgehend die Scheidung eingereicht, nachdem Brad bei einem Flug angeblich handgreiflich gegen Adoptivsohn Maddox geworden sei. Anschliessend überschlugen sich die üblen Schlagzeilen. Doch Jolie habe trotzdem nie ganz aufgehört, Gefühle für ihren Ex zu hegen: «Sie ist noch immer sehr in ihn verliebt», so der Insider. «Jeder denkt, dass sie wieder zusammenkommen werden. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bald bekannt geben würden, dass sie die Scheidung abgeblasen haben und es noch einmal miteinander probieren.»

Die sechs Kinder Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) und die Zwillinge Knox und Vivienne (9) würden sich wohl am allermeisten über das Liebescomeback ihrer berühmten Eltern freuen. (brc)