Lindseys schönster Sieg: Vonns Pornobilder von Webseite gelöscht

Sieg auf ganzer Linie für das ehemalige Sportlerpaar! Die gestohlenen Nacktbilder von Lindsey Vonn (32) und Tiger Woods (41) sind aus dem Netz verschwunden! Das Enthüllungsportal «Celeb Jihad» veröffentlichte frivole Nacktfotos der beiden aus ihrer Zeit als Liebespaar.

Die geklauten Nacktbilder sind echt

Die pikanten Bilder überlassen dabei kaum etwas der Fantasie: Lindsey Vonn ist darauf in lasziven Posen zu sehen und trägt dabei nichts als eine Uhr und ein Paar Winterstiefel. Auch Ex-Freund Tiger Woods präsentiert sich auf den Aufnahmen in voller Pracht. Besonders pikant: Die Aufnahmen sind echt, beide Profisportler kündigten umgehend rechtliche Schritte an.

Auch Vonns Sprecherin bestätigte im US-Magazin «People» die Echtheit der Bilder: «Es ist ein unverschämter und verabscheuungswürdiger Eingriff in die Privatsphäre eines jeden, wenn private und intime Fotos gestohlen und illegal veröffentlicht werden», so die Sprecherin. Vonn wolle nicht nur den Hacker, sondern auch die Seite, die die Fotos veröffentlicht hat, zur Rechenschaft ziehen.

Drohungen haben gewirkt

Offenbar haben die Drohgebärden Wirkung gezeigt: Heute sucht man die schlüpfrigen Aufnahmen auf «Celeb Jihad» nämlich vergeblich. Anstelle der geklauten Bilder hat das Portal offizielle Aufnahmen von Vonn und eine Fotomontage des Skistars gestellt.

Die unseriöse Celebrity-Website zeigt schon seit Jahren Nacktfotos von Prominenten. Neben den Aufnahmen von Vonn und Woods hat sie auch pikante Bilder von Popstar Miley Cyrus (24) und Hollywood-Star Kristen Stewart (27) auf ihrer Seite veröffentlicht. (brc)