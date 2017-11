Vor kurzem überraschten «Love Island»-Turteltauben Elena (24) und Mike (25) mit der Meldung, dass sie nun ein Paar seien. Und das nur wenige Wochen, nachdem sie sich jeweils von ihren Insel-Flirts Jan (28) und Chethrin (25) getrennt haben.

Beziehung ist ein «riesiger Fail»

Nicht alle glauben jedoch an ein verspätetes Happy-End der ehemaligen Liebesinsel-Bewohner. Mitkandidatin Midi (27) schiesst in der «Gala» scharf gegen ihre ehemaligen Konkurrenten. «Das ist alles nur Medienshow», ist sie sich sicher. Mike habe sich nach dem Sendungsende mehrmals mit der Idee eines «Liebescomebacks» bei ihr gemeldet, «um gross rauszukommen». Als das nicht geklappt habe, habe er sich halt mit Elena zusammengetan. «Die Beziehung zwischen Mike und Elena ist ein riesiger Fail», lästert Midi. «Beide sind mediengeil! Eine Beziehung, so von heute auf morgen? Niemals, das ist alles abgesprochen.»

Mike habe über Elena gelästert

Den Beweis dafür sieht die Verlassene darin, dass Mike vor dem Liebesouting nur schlecht über seine jetzige Freundin geredet habe. «Sie sei billig und eklig und eine Frau, mit der er nie etwas anfangen würde», habe der Beau ihr erzählt. In einem Instagram-Livestream vor ihren «Gala»-Vorwürfen wurde die gebürtige Syrerin sogar noch expliziter: «Mike meinte über Elena, sie ist die größte Schlampe, jeder in der Schweiz hätte sie gefickt.»

Harte Vorwürfe – die Mike und Elena nicht auf sich sitzen lassen wollen. Die beiden starteten ebenfalls einen Instagram-Livestream, und Elena stellt dabei klar: «Midi soll sagen, was sie will, gegen mich oder Mike. Es beeinflusst kein bisschen unsere Beziehung. Wir müssen uns hier nicht rechtfertigen.» (klm)