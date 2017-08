Mann stürmt Britneys' Bühnenshow: «Er hat eine Waffe?»

Schockmoment für Britney Spears (35)! Die Sängerin gab am vergangenen Mittwochabend im Planet Hollywood in Las Vegas ihre Show zum Besten, als plötzlich ein Mann auf die Bühne stürmte.

Noch bevor der Sängerin klar war, was sich da genau hinter ihrem Rücken abspielte, waren ihre Sicherheitskräfte und Tänzer zur Stelle, um den Angreifer aufzuhalten. Während der Rangelei fragte Spears ihr Publikum noch: «Habt ihr Spass?»

Britney Spears völlig verängstigt

Der Mann befreite sich und wurde daraufhin zu Boden geworden und festgehalten. Erst als sich zwei Sicherheitsleute schützend vor Spears stellten, wurde ihr klar, dass etwas nicht stimmte. «Ist alles okay? Was ist los? Wer ist verletzt?», so die verängstigte Sängerin. Wie sehr sie sich fürchtete, wurde spätestens klar, als sie fragte: «Er hat eine Waffe?»

Spears wurde von der Bühne gebracht, ebenso wie der Fremde. Ob er eine Waffe trug, ist unklar. Kurze Zeit später kam Britney noch einmal zurück, um noch einen weiteren Song zu performen. Was der Mann von ihr wollte, ist bisher unklar. Ihre Fans bekamen die ganze Szene hautnah mit und hielten das Spektakel mit ihren Handys fest. (paf)