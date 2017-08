Mel B. wegen Scheidung völlig neben der Spur: Ex-Spice-Girl schockt mit Grimassen-Auftritt

Der Rosenkrieg scheint ihr zuzusetzten: Mel B. (42) erschien zur Premiere der 12. Staffel von «America’s Got Talent» mit halb rasiertem Kopf und einem durchsichtigen Catsuit. So sexy sieht man das Ex-Spice-Girl, das sich gerade in einem Scheidungs-Krieg mit Noch-Ehemann Stephen Belafonte (42) befindet, selten.

Mel B. war aufgedreht und schnitt dauernd Grimassen

Nicht nur ihr Kostüm war sehr auffallend an dem Abend, sondern auch Melanie Browns, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heisst, Verhalten: Sie zeigte sich auf dem roten Teppich aufgedreht und schnitt andauernd Grimassen. Laut britischen Medien war Scary Spice das Tuschelthema Nummer eins des Abends.

Ex-Nanny hatte «mehrere Male wöchentlich» Sex mit Mel B.

Kein Wunder ist der Popstar angespannt und überdreht, die Probleme der 42-Jährigen wollen nicht enden: Neben dem Rosenkrieg mit Stephen Belafonte ist sie offenbar völlig pleite – und vor kurzem packte auch noch ihre Ex-Nanny Lorriane Gilles (26) aus. Sie behauptet, sie habe «mehrere Male wöchentlich» mit der Sängerin Sex gehabt und es sei auch zu Dreiern mit ihr und Gatte Belafonte gekommen. Gilles reagierte mit ihrer Verleumdungsklage auf Mel B.s Vorwürfe, dass sie eine Affäre mit Belafonte hatte und von ihm ein Baby erwartete, das sie abtrieb.

Scheidungsschlacht mit Belafonte

Mel B. reichte im März dieses Jahres nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Stephen Belafonte ein. Zudem erwirkte die Sängerin im April eine einstweilige Verfügung gegen ihre ehemalige Nanny, damit sich diese von ihr fernhält. Ihrem Noch-Ehemann wirft sie vor, sie über Jahre geschlagen und sexuell ausgebeutet zu haben. Er habe sie psychisch und physisch misshandelt. (brc)