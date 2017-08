Melanie Müller erzürnt Fans mit «Flüchtlings-Hetze»: «Dummes, rechtes Gestammel»

Damit hat Melanie Müller (29) wahrscheinlich nicht gerechnet. Die Ballermann-Sängerin teilte auf ihrem Facebook-Profil ein Video, dass die Altersarmut in Deutschland anprangert. «Ich schäme mich gerade für Deutschland und für unsere Politik vor unseren alten Menschen», schreibt sie zu der Dokumentation, die Rentner unter der Armutsgrenze zeigt. Damit hätte sich die ehemalige Dschungelkönigin wahrscheinlich nicht viele Feinde gemacht, doch Müller führte ihre Gedanken noch aus.

Altersarmut habe mit Ausländern dazu

«Hauptsache unsere ausländischen Mitbürger haben ein neues Telefon und ewig finanzielle Unterstützung», fährt sie fort. «Nicht falsch verstehen, die, die Asyl dringend brauchen, sollten es in unserem Land auch finden. Aber nicht zahllose junge Männer die arbeitsfähig sind und vor Langeweile nicht wissen wohin mit sich, weil der Staat sie zwar aufnimmt, aber nicht beschäftigen kann. Was für eine Scheisse passiert in unserem Land!»

«Hauptsache rumhetzen»

In den Kommentaren zu dem geteilten Video brach anschliessend eine kontroverse Diskussion unter ihren Fans aus. Die meisten User stellten sich aber gegen die Sängerin und kritisierten sie zutiefst. «Dummes, rechtes Gestammel», heisst es etwa in einem Kommentar. «Hauptsache rumhetzen!» Ein anderer User ist noch wütender: «Wie strunzdumm bist du denn? Arme gegen Arme auszuspielen - wie erbärmlich.» Unter ihren Fans hat es aber auch einige Befürworter, die Müller den Rücken stärken: «Du hast recht, lass dir nichts anderes einreden.»

Müller selbst steht hinter ihrer Meinung, auch wenn sie noch so kontrovers diskutiert wird. «Ihr könnt gerade halten von mir was ihr wollt! Sorry, aber dieses Mal ist es mir egal», verteidigt sich die ehemalige Pornodarstellerin in den Kommentaren. «Verflucht mich oder hasst mich. Das geht mir am Arsch vorbei.» (klm)