Michal T. machte auf «Möchtegern-Papa»: Pietro Lombardi schiesst gegen Sarahs Ex-Freund

Vor wenigen Tagen bestätigte Sarah Lombardi (24) das Liebes-Aus mit Michal T. «Ich bin in keiner Beziehung – und damit geht es mir sehr gut», schrieb die Sängerin bei Instagram. Gerüchten zufolge soll eine andere Frau eine Rolle bei der überraschenden Trennung spielen. Wie «Promiflash» berichtet, wurde Michal T. vor einigen Tagen beim hemmungslosen Knutschen mit einer anderen gesichtet.

Fühlte sich Sarah von Michal ausgenutzt?

Wie nun «Closer» schreibt, soll es ausserdem zu einem heftigen Vertrauensmissbrauch gekommen sein: Gemäss eines Insiders hatte Michal hinter Sarahs Rücken Kontakt mit Journalisten. «In den Korrespondenzen ging es darum, inwieweit Michal bereit wäre, über Sarah auszupacken und wie viel Geld er dabei haben wolle», so die Quelle. Fühlte sich Sarah von Michal ausgenutzt? Offenbar habe er sich immer mehr dafür interessiert, selbst im Rampenlicht zu stehen.

Er machte auf «Möchtegern-Papa»

Sarah will sich nun voll und ganz auf Söhnchen Alessio (2) konzentrieren. Und Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) verrät nun, was ihn am Ex von Sarah besonders nervte: «Dass die zusammen waren, hat mich null gestört. Aber es geht nicht, dass ein anderer Mann neben meinem Kind liegt und auf Möchtegern-Papa macht», so der Sänger gegenüber RTL.

«Ich wusste, dass dieser Mann mein Kind öfter sieht als ich»

Und weiter: «Früher hat Alessio sich zu mir und Sarah ins Bett gelegt und jetzt liegt da ein anderer Mann. Klar war das für mich schwierig. Da habe ich gedacht: Fuck! Das geht nicht! Das war für mich das Schwierigste. Ich wusste, dass dieser Mann mein Kind öfter sieht als ich.»

Obwohl Sarah und der Mann, mit dem sie Pietro vor rund einem Jahr betrog, kein Paar mehr sind, steht für den Musiker fest: «Sarah wird irgendwann auch wieder einen neuen Partner haben, und dann wirds genauso sein. Ein Papa möchte sein Kind nie mit einem anderen Mann teilen.» (kad)