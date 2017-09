Millionenklage gegen «Eiskalte Engel»-Star: Quälte Ryan Phillippe seine Ex-Freundin?

Normalerweise finden sich auf der Twitter-Seite von Ryan Phillippe (43) vor allem Sport-Clips, Selfies und Familienbilder. Gestern äusserte sich der Hollywood-Star aber per Tweet zu schwerwiegenden Anschuldigungen.

Hat er sie die Treppe hinuntergestossen?

Seine Ex-Freundin Elsie Hewitt, ein 21-jähriges Model, hat gegen Phillippe Klage wegen häuslicher Gewalt eingereicht und fordert eine Entschädigung von über einer Million Dollar. Laut dem Klatschportal «TMZ», dem die Anklageschrift vorliegt, sagt das Model aus, der Schauspieler habe sie attackiert, als sie nach der Trennung ihre Sachen aus Phillippes Haus holen wollte. Phillippe habe sie so stark am Arm gepackt, dass sie blaue Flecken an den Armen davontrug. Danach habe er sie eine Treppe hinuntergestossen. Dazu habe er gerufen: «Verpiss dich aus meinem Haus, du F****.»

Ryans Umfeld beschuldigen Hewitt

Anonyme Quellen aus dem Umfeld des «Eiskalte Engel»-Stars zeichnen ein ganz anderes Bild. Sie sagen zu «TMZ», dass das Model betrunken bei Phillippe aufgetaucht sei und ihn angegriffen habe. Die Verletzungen soll sich Hewitt zugezogen haben, als sie gestürzt sei, während sie Security-Mitarbeiter aus Phillippes Villa eskortierten. Die Klage soll nun «aus Rache» erfolgt sein.

«Es macht mich krank»

Auch Phillippe selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. «Ich bin traurig und angewidert von den falschen Anschuldigungen, die über mich kursieren», schreibt er in einem Statement auf Twitter. «Als Mann, der mit Frauen in einem Haus, in dem Frauenrechte und Feminismus hochgehalten wurden, aufgewachsen ist, macht es mich krank, meinen Namen in Artikeln über häusliche Gewalt zu lesen.» Jede einzelne Anschuldigung sei falsch.

Für Phillippe spricht, dass der zuständige Staatsanwalt laut «TMZ» nach Hewitts erster Anzeige und einer kurzen Untersuchung die strafrechtliche Verfolgung abgelehnt habe. Ausserdem habe Ryan während der Ermittlungen vollkommen mit den Behörden kooperiert. (klm)