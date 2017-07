Miranda Kerr zeigt ihr Grace-Kelly-Hochzeitskleid: Weiss statt heiss

Bereits im vergangenen Mai gab Topmodel Miranda Kerr (34) dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel (27) das Jawort (BLICK berichtete). Jetzt zeigt sie erstmals ihr traumhaftes Hochzeitskleid. Bisher haben das nur die 45 Gäste gesehen, die zur intimen Feier geladen waren. Doch denen hat das Paar verboten, Bilder von der Feier zu posten – auch nicht auf Snapchat.

«Ich hätte mir kein schöneres Kleid vorstellen können»

In der aktuellen US-Ausgabe der «Vogue» schwärmt die Australierin: «Ich hätte mir kein schöneres Kleid vorstellen können.» Es wurde eigens von Dior für sie entworfen und sei inspiriert von dem Kleid, in dem Grace Kelly (†52) 1956 Fürst Rainier III. von Monaco (†81) heiratete. «Es ist zeitlos», sagt Kerr zum ungewohnt zugeknöpften Traum in Weiss.

Bisher war der Victoria’s-Secret-Engel gerne freizügig, zeigte oft viel Haut. Anders in der Beziehung mit Spiegel. Mit ihm lebte sie bis zum Jawort gar enthaltsam. «Früher hatte ich viel Spass mit Mode, war wilder», erzählt sie. Heute sei sie ruhiger geworden. Dennoch seien sowohl Kelly als auch Audrey Hepburn (†63) und ihre Grossmutter immer ihre grösste Inspiration in Sachen Mode gewesen.

Ex-Mann Orlando Bloom war nicht dabei

Gefeiert wurde im kleinen Kreis in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, ihre Familie wurde extra aus Australien eingeflogen. Kerrs Ex-Mann Orlando Bloom (40), mit dem sie bis 2013 verheiratet war, war nicht dabei. Doch ihr gemeinsamer Sohn Flynn (6) übernahm die Aufgabe des Ringträgers. (kyn)