Musik: «Für einmal hinter die Maske schauen»

Fergie (42) ist Sängerin, Schauspielerin, designt Handtaschen und kreiert Parfüms. Vor ein paar Tagen erschien ihr zweites Soloalbum «Double Dutchess».

Lange nichts gehört. Was hast du so gemacht in den letzten Jahren?

Bis 2012 war ich ununterbrochen auf Tour. 2013 brachte ich meinen Sohn Axl auf die Welt und war mal einfach nur Mami. Ich habe mein eigenes Plattenlabel gegründet, mich von meinem Mann getrennt und war natürlich im Studio, um mein neues Album aufzunehmen. Parallel habe ich 13 Clips gedreht und produziert. Zu jedem meiner neuen Songs gibt es ein Video.

Worum drehen sich deine neuen Songs?

Auf «Double Dutchess» gehts um meine zwei Gesichter. Die harte und die softe Fergie, die dunkle Seite von mir und die strahlende. Für einmal zeigt das Mädchen mit der Maske, was dahinter steckt.

Warum hast du deine Band Black Eyed Peas verlassen?

Ich habe sie nicht verlassen (lacht). Aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen, dafür hat der Tag zu wenig Stunden. Ich liebe die Jungs und wir arbeiten alle an unseren Projekten. Ich unterstütze sie und sie unterstützen mich.

Wann kommst du in die Schweiz?

2018 werde ich auf Tournee gehen und all meine Videos in ein grosses Spektakel verwandeln. Ich habe so viele Ideen, die ich verwirklichen will. Wir kommen auch in die Schweiz, versprochen.

Freust du dich?

Und wie! Ich kann mich erinnern, dass wir mal an einer Raststätte hielten und ich kaufte mir sämtliche Schokolade, die ich finden konnte. Ich hatte ja schon so viel darüber gehört. Ich stopfte alles in mich rein und fühlte mich wie ein fleischgewordener Willie Wonka.