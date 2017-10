Mutet sie Tochter Leonore zu viel zu? Rabenmutter-Vorwürfe an Prinzessin Madeleine

Eine Dreijährige im Reisestress: Seit dem Sommer geht die Tochter von Prinzessin Madeleine von Schweden (35) in eine Stockholmer Kita – lebt aber gleichzeitig in London. Darum muss die Prinzessin ständig zwischen den beiden Städten hin und her jetten.

Leonore badet Eltern-Dilemma aus

Daran wird jetzt Kritik laut. «Das ist eine Belastung für die Mini-Royals», wirft ein Freund der Familie Mutter Madeleine in der schwedischen Zeitung «Hent» vor. Für ihn ist klar: Das Kind muss ausbaden, dass sich ihre Eltern wegen Chris' London-Job nicht für den Umzug nach Stockholm entscheiden können.

Doch Madeleine beharrt darauf, dass ihre Kleine in Stockholm in die Kita geht, damit sie ihre schwedische Heimat kennenlernt. Ausserdem würde Leonore sonst ihren Platz in der Thronfolge verlieren. Momentan sieht es nicht danach aus, dass das ständige Kofferpacken für Leonore bald aufhört: Madeleine und Chris planen, vorderhand in London zu bleiben. (wyt)