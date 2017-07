Nach Chester Benningtons Tod: Linkin Park sagen US-Tour ab

Nach Chester Benningtons TodLinkin Park sagen US-Tour ab

Eine Schocknachricht erschütterte Linkin-Park-Fans am Freitag: Frontmann Chester Bennington (†41) erhängt sich in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles. Jetzt sagen seine Bandkollegen die geplante US-Tour ab.

