Nach Fremd-Kuss-Bildern trennt sich Sarah Lombardi von Michal T. Wurde die Ehebrecherin selber betrogen?

Schock-Meldung aus der Reality-TV-Szene! Sarah Lombardi (24) hat sich von ihrem Freund Michal T. getrennt. Was wohl ihr Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) dazu meint? Immerhin hatte er Sarah letztes Jahr verlassen, weil sie ihn mit ihrer Jugendliebe Michal betrogen hatte. Es folgte die Trennung, kurz darauf waren Sarah und Michal zusammen und seitdem unzertrennlich. Nun ist also alles wieder aus und vorbei.

«Ja, ich bin in keiner Beziehung»

Das überraschende Liebes-Aus mit Michal bestätigt die Sängerin auf ihrem Instagram-Account gleich selbst: «Ihr Lieben, ja, ich bin in keiner Beziehung – und damit geht es mir sehr gut!», schreibt Sarah. Und weiter: «Ich konzentriere mich zurzeit voll und ganz auf mich und vor allem Alessio. Das Mamasein gibt mir zurzeit alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Gaaanz viele Küsse aus Nashville, US.»

Michal knutscht mit einer anderen

Zu ihrem Statement stellt Sarah ein Foto, auf dem sie, ihre Mutter und Söhnchen Alessio (2) alle einen Cowboy-Hut tragen und fröhlich in die Kamera lachen. Was zum Liebes-Aus mit Michal geführt hat, will die «DSDS»-Sängerin nicht verraten.

Gut möglich aber, dass eine andere Frau eine Rolle dabei spielt. Wie «Promiflash» berichtet, wurde Michal T. nämlich vor einigen Tagen in einem Nachtclub beim hemmungslosen Knutschen mit einer anderen gesichtet. Es existieren sogar Bilder der heissen Partynacht, die das Paar eng umschlungen zeigen.

Die neue Frau an der Seite des Türstehers ist übrigens dunkelhaarig, heisst Jessica und sieht Sarah zum Verwechseln ähnlich aus. Wurde Ehebrecherin Sarah zum Schluss also selber betrogen? (brc)