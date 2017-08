Nach Scheidungs-Schock von Chris Pratt: Anna Faris spricht erstmals über die Trennung

Sie galten als das perfekte Hollywood-Traumpaar: Chris Pratt (38) und Anna Faris (40). Anfangs August gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. Nun äusserte sich die Schauspielerin in ihrem Podcast «Unqualified» zum ersten Mal zum Ende ihrer Ehe.

«Habe keine Angst vor der Zukunft»

«Das Leben ist zu kurz, um in einer Beziehung zu bleiben, die sich nicht richtig anfühlt oder um mit jemandem zusammenzusein, der dir nicht den Rücken stärkt», ermahnt die Schauspielerin eine Anruferin in ihrem Podcast. Diese hatte wegen Beziehungsproblemen bei Faris Rat gesucht. Es sei falsch, an der Beziehung festzuhalten, wenn diese nicht richtig laufe. «Habe keine Angst vor der Zukunft», so Faris weiter. «Du bist jung. Du bist in Los Angeles. Es gibt viele tolle Menschen da draussen.»

«Kenne deinen eigenen Wert»

Dann wurde die Schauspielerin persönlich und gestand mit Blick auf ihre gescheiterte Ehe mit Pratt: «Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, zu denken, ich müsse meine Beziehung auf einer Liste abhaken.» Zum Schluss gab Faris ihrer Hörerin noch einen letzten Ratschlag mit auf den Weg: «Kenne deinen eigenen Wert und kenne deine Unabhängigkeit.»

Ob mit ihren Aussagen tatsächlich Noch-Ehemann Chris Pratt gemeint ist oder ob Anna Faris damit auf frühere Beziehungen anspielt, lässt sie offen. Vor Pratt war die Schauspielerin vier Jahre lang mit Ben Indra (38) verheiratet. (brc)