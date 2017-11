Natalia Kusnetsowa bricht Bodybuilding-Rekorde: Gegen sie ist sogar Cindy Landolt ein Lauch

Die Füsse hochlegen und auf der faulen Haut liegen, ist nichts für Natalia Kusnetsowa (26). Die Russin kehrt nach 18-monatiger Pause zurück in die Welt des Gewichtstemmens und scheint breiter als je zuvor.

Mit 14 begann Kusnetsowa mit Bodybuilding und arbeitet seitdem an ihrem Ziel, die muskulöseste Frau der Welt zu werden. Inzwischen wiegt sie über 90 Kilogramm und hat mehrere Welt-Rekorde auf der Hantelbank gebrochen. Beim Bankdrücken schafft sie es, 170 Kilogramm zu heben, beim Kreuzheben sind es sogar deren 240.

Für ihren Körper geht Kusnetsowa täglich mehrere Stunden ins Fitnessstudio. Ausserdem hält sie auch einen bizarren Ernährungsplan ein. «Anstatt mit Saucen oder Salz würze ich mein Essen halt mit Proteinpulver», verrät sie der «Daily Mail».

Offener Anabolika-Gebrauch

Doch nicht einmal das reicht, um als Frau eine Figur wie Kusnetsowa zu haben. Die Russin steht offen zu ihrem Dopingmittelgebrauch und spritzt sich täglich Oxandrolon, ein anaboles Steroid.

2018 will Kusnetsowa in Moskau wieder an Wettbewerben teilnehmen, um zu zeigen, dass niemand mehr stemmen kann als sie. Allerdings nur an Wettbewerben, die keine Dopingtests durchführen. (klm)