Neue TV-Show für Hänni: Luca lässt die Muskeln tanzen

Dafür hat er sich also die neuen Mukis antrainiert! Luca Hänni (22) ist zurück im deutschen Fernsehen. Ab September ist der Berner in der zweiten Staffel von «Dance Dance Dance» zu sehen. In der beliebten RTL-Tanzshow versuchen sieben Promi-Paare, die Choreografien berühmter Musikvideos und legendärer Filmszenen so orginalgetreu wie möglich nachzutanzen.

Hänni ist extra nach Köln gezogen

Seine Teilnahme bei «Dance Dance Dance» ist denn auch ziemlich sicher der Grund, warum sich der Pop-Schnügel in den letzten Monaten kräftig Muskeln antrainiert hat (BLICK berichtete). «Ich bin für ein neues Projekt intensiver am Trainieren», erklärte Hänni. Für das grosse Projekt, das im Herbst starte, sei er extra für einen Monat nach Köln (D) gezogen. Und genau dort starten morgen auch die Aufzeichnungen für Lucas neue Tanzshow. Der Schweizer Popstar bildet zusammen mit Prince Damien (26) das «Deutschland sucht den Superstar»-Paar. Hänni gewann 2012 den «DSDS»-Titel, Damien 2016.

Sieben prominente Paare treten gegeneinander an

14 Kandidaten, also sieben prominente Paare, werden in der aufwendig inszenierten TV-Show gegeneinander antreten. Mit dabei sind neben Hänni unter anderem die Schauspielerin Christine Neubauer (55), «Kommissar Rex»-Star Gedeon Burkhard (48), Ex-No-Angels-Mitglied Sandy Mölling (36), Model Mirja du Mont (41) und der deutsche Ex-Fussball-Nationalspieler David Odonkor (33).

DJ Bobo in der Jury

Bewertet werden die tanzfreudigen Prominenten von einer dreiköpfigen Jury: An der Seite von Choreograf Cale Kalay (30) und Moderatorin Ruth Moschner (41) bewertet auch der Schweizer Popstar DJ Bobo (49) die Leistungen der prominenten Tanz-Duos. (brc)

RTL zeigt die neue Staffel «Dance Dance Dance» ab September 2017.