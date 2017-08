Neuer Rekord: «Despacito» ist das meistgesehene Youtube-Video

«Despacito» hängte damit «See You Again», den Song aus dem Film «Fast & Furious 7«, von Wiz Khalifa und Charlie Puth ab, wie das US-Musikmagazin «Billboard» am Freitag berichtete.

«Despacito» kam erst im Januar heraus und war von Anfang ein grosser Erfolg. In einem Remix vom April trat dann auch Justin Bieber auf, womit das Lied ein weltweit noch viel grösseres Publikum erreichte. Im Video, das in der puerto-ricanischen Hauptstadt San Juan gedreht wurde, wird aber die Originalversion gespielt. Bieber tritt darin nicht auf.

«Despacito» hat bereits diverse Rekorde gebrochen. So handelt es sich auch um den Song, der auf den diversen Video- und Musikplattformen zusammengenommen bislang am häufigsten gestreamt wurde. In der Schweiz führt er seit Wochen die Single-Charts an.

Die bisherige Spitzenposition von «See You Again» bei Youtube war nur ein kurzes Zwischenspiel. Der Mix aus Pop-Ballade und Rap war erst Mitte Juli zum meistangeklickten Video auf der Plattform geworden.

«See You Again» löste damals den Dauerbrenner «Gangnam Style» ab. Das Video des südkoreanischen Rappers Psy wurde im Dezember 2012 zum ersten Youtube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte. Insgesamt lag es viereinhalb Jahre lang bei Youtube auf dem ersten Platz.

(SDA)