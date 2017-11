Neues Video von Schock-Rocker und Hollywood-Star: Depp und Manson feiern Sex-Orgie

Was macht man nicht alles für gute Freunde! So feiert Johnny Depp (54) im neuen Musikvideo von Marilyn Manson (48) eine Sex-Orgie mit dem Sänger. In «Kill4Me» vergnügt sich Depp zuerst allein mit den Models Jocelyn Binder (29) und Bailee Cowperthwaite. Zum Refrain «Would you kill, kill, kill for me» («Würdest du für mich töten, töten, töten») steigt dann Manson (48) zu dem Hollywood-Star und den beiden Schönheiten ins Bett, wo sie den Girls die Slips wegreissen und dann miteinander herummachen.

Depp spielt einen Mann, der zwischen der Kirche und dem Rotlicht-Milieu hin und her pendelt und sich immer mehr selbst verliert. Mit psychotischem Blick schaut er in die Kamera, während er sich Aufnahmen von nackten Damen auf Video anschaut und wirkt dabei als Sex-Grüsel mehr als überzeugend.

Manson stärkte Depp den Rücken

Den Hollywood-Star und den Schock-Rocker verbindet seit beinahe 20 Jahren eine tiefe Freundschaft. Manson stärkte Depp den Rücken, als dieser sich in einem erbitterten Rosenkrieg mit seiner Frau Amber Heard (31) befand. Nachdem Heard Depp häusliche Gewalt vorgeworfen hatte, sagte Manson, die Aussagen seien «Bullshit». «Johnny wird von den Medien gekreuzigt», sagte der Schock-Rocker zu «Daily Beast». «Und das völlig unverdient.» (klm)