2015 schockierte Katie Price (39) ihre Fans mit der Rückkehr zu ihrer natürlichen Brustgrösse 70B. Nach nur einem Jahr ganz ohne Implantate änderte die Mutter von fünf Kindern doch wieder ihre Meinung und reiste für eine erneute Brustvergrösserung nach Belgien – mit dem Ergebnis 70 Doppel-G. Nun scheint ihr das viele Holz vor der Hütte doch wieder zur Last zu fallen: «Meine Brust fühlt sich einfach so gross an im Moment», sagte Price kürzlich der britischen Zeitung «The Sun». Den Vorwurf, dass sie süchtig nach Schönheitsoperationen sei, streitet das frühere Boxenluder aber vehement ab.

Neunte Brust-OP in 19 Jahren

Mit nur 20 Jahren legte sich Katie Price 1998 zum ersten Mal unters Messer und verpasste sich dank ihrem neuen prallen Décolleté den Karrierekick. Wenn sie ihre Oberweite nun erneut verkleinert, bedeutet das die neunte Brustoperation in nur zwei Jahrzehnten. Ob sie sich bei diesem Auf und Ab in ihrem Körper noch wohlfühlt?

Dritte Scheidung für Price

Eine Achterbahnfahrt macht Price auch in ihrem Liebesleben durch. Ehemann Kieran Hayler (30) soll Price während ihrer fünf gemeinsamen Jahre ständig betrogen haben, weshalb sie jetzt die Scheidung einreichen will. In der «Sun» verteidigt sich der Noch-Ehemann wie folgt: «Ich bin sexsüchtig und brauchte den Nervenkitzel.» (och)