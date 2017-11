Die Show von US-Unterwäscheriese Victoria’s Secret zählt zu den Mode-Highlights des Jahres. Doch die diesjährige Ausgabe in Schanghai sorgte vor allem mit ihren Pannen für Aufsehen: Bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren der Show mit Problemen zu kämpfen. Mehreren Models, darunter Laufsteg-Star Gigi Hadid (22), wurde die Einreise verweigert.

Auch der Musik-Star der Show, Sängerin Katy Perry (33), durfte nicht einreisen und musste kurzfristig ersetzt werden. Um die Show nicht weiter zu gefährden, mussten sich die 55 Victoria’s-Secret-Engel an strenge Regeln halten, durften bis zum Beginn des Events ihr Hotel nicht verlassen und mussten ihr Essen von einem Vorkoster testen lassen.

Stolper-Fail und Nippelblitzer auf dem Laufsteg

Doch nicht nur die Organisation, sondern auch die Show selbst war voller Patzer: Chinesin Ming Xi (28) stolperte in ihren High Heels und fiel auf dem Lausteg glatt hin. Professionell überspielte sie ihr Missgeschick und lachte den Sturz einfach weg. Auch Topmodel Bella Hadid (21) passierte eine Panne. Am Ende der Show hob sie beim Tanzen ihre Arme – und offenbarte so im knappen Bustier aus Versehen mehr als geplant.

Eines der Topmodels machte gestern gar Schluss: Nach 17 Jahren als Victoria's-Secret-Engel lief die Brasilianerin Alessandra Ambrosio (36) in China zum letzten Mal für die Lingerie-Marke über den Laufsteg. (kad)