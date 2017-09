Nix mit «O du Fröhliche»: Mariah Carey soll Weihnachts-Chor 70’000 Dollar schulden

«All I want for Christmas – is money», denken sich wahrscheinlich die Mitglieder des Chors Broadway Inspirational Voices. Die Sängerinnen und Sänger sollen letzte Weihnachten von Mariah Carey (47) für neun Konzerte im legendären Beacon Theatre in New York engagiert worden sein. Kurz vor der Konzertreihe im legendären Lokal habe die Pop-Diva es sich aber anders überlegt – und den Chor auf die Strasse gestellt. Careys Produktionsleiter Michael Morobitto soll sich kurz und knapp gehalten haben: «Wir haben uns entschieden, mit dem Chor eine andere Richtung einzuschlagen.»

Gage wäre gespendet worden

Laut «TMZ» sei Carey aber der Gruppe danach 70’000 Dollar schuldig geblieben, weshalb die Broadway Inspirational Voices nun Klage eingereicht haben. Besonders bitter: Die Gage von den neun Konzerten hätte die Non-Profit-Organisation laut eigenen Angaben an vernachlässigte Kinder gespendet.

2014 trat Carey schon einmal im Rahmen einer Weihnachtsshow zusammen mit den Broadway Inspirational Voices auf. Die Show wurde damals von Publikum und Kritikern gefeiert. Und auch die Bezahlung sei ohne Probleme über die Bühne gegangen. (klm)