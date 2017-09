Noch-Ehemann Stephen Belafonte behauptet, die Sängerin sei süchtig: Koks- und Alkohol-Vorwürfe gegen Mel B.

Schock-Beichte im Scheidungskrieg von Mel B. (42) und Noch-Ehemann Stephen Belafonte (42): Nachdem ihm die Ex-Spice-Girls-Sängerin eine Affäre mit der Nanny vorwarf, behauptet er nun, dass Mel B. heimlich gegen eine Drogen- und Alkoholsucht kämpft – und die Ehe nicht an seiner Untreue und häuslicher Gewalt, sondern daran zerbrach!

«Ich will nicht, dass sie Drogen und Alkohol konsumiert»

Wie «The Sun» berichtet, gibt Belafonte in Gerichtsdokumenten die Sucht seiner Ex als Grund für das Scheitern ihrer Beziehung an. Er fürchte sich ausserdem um die Sicherheit seiner und Mel B.s Kinder Madison (5), Angel (10) und Phoenix Chi (18). «Der grösste Anlass meiner Sorge um die Sicherheit der Kinder ist Mel B.s konsequente Sucht und der Missbrauch von Kokain und Alkohol», zitiert die Zeitung aus dem Dokument. «Ich will nicht, dass sie Drogen und Alkohol konsumiert, während die Kinder anwesend sind. Besonders nicht, wenn niemand sonst anwesend ist, um sich um die Kinder zu kümmern.»

Er behauptet weiter, dass Mel B. sich einverstanden erklärte, das Medikament «Antabuse» zu nehmen, das ihr den Alkoholentzug erleichtern und es ihr ermöglichen würde, sich um die Kinder zu kümmern. Das Medikament wird laut «The Sun» von Alkoholikern eingenommen, die einen Rückfall verhindern wollen oder von Menschen, die abhängig von Schmerzmitteln sind.

«Das Wichtigste ist für mich das Wohlbefinden unserer Kinder»

Belafontes Priorität sei das Wohl der Kinder, wie er im Dokument angibt: «Ich will nicht, dass Madison oder Angel durch diese Scheidung verletzt werden. Das Wichtigste ist für mich das Wohlbefinden unserer Kinder.» Mel B. reichte im vergangenen Dezember nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Stephen Belafonte ein. (kad)