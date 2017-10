Ottfried Fischer von Parkinson-Erkrankung gezeichnet: Grosse Sorge um den Bullen von Tölz

Zum ersten Mal seit einem Jahr stand er am Sonntag wieder im Rampenlicht: Im Rollstuhl besuchte Ottfried Fischer (63) die Verleihung des Deutschen Comedypreises 2017 in Köln, wo er mit dem Ehren-Comedypreis ausgezeichnet wurde. Wie ernst ist der Gesundheitszustand des Schauspielers? Wie die Freundin des «Bulle von Tölz»-Stars gegenüber «Dem Neuen Blatt» verrät, muss Fischer in ein Pflegeheim in Passau (D) ziehen.

«Er schläft oft einfach ein»

«Durch seine Parkinson-Erkrankung ist seine körperliche Bewegungskoordination eingeschränkt und wird immer schlimmer», wird sie zitiert. «Ausserdem schwankt seine Medikamenten-Einstellung immer wieder so stark, dass er manchmal unfähig ist, zu reden oder sich zu bewegen. Er schläft oft einfach ein. In seinem Zustand kann er nicht mal den Notdienst anrufen oder auf einen Notknopf drücken.»

Auszeichnung ist «wie Medizin»

Wie «tz.de» berichtet, liess sich Fischer acht Monate in einer Spezialklinik behandeln. Für die Aufzeichnung der Sendung sei er direkt aus der Rehaklinik nach Köln gereist. «Es ist schön, für so einen Anlass mal rauszukommen. Und endlich wieder eine Bühne zu sehen», zitiert ihn das Portal. «Das ist wie Medizin.» (kad)