Vor fast 30 Jahren zierte Pamela Anderson (50) zum ersten Mal das Cover des «Playboy» – und begann damit ihre Karriere im Rampenlicht. Noch 13 weitere Male liess Anderson für das Cover des Magazins die Hüllen fallen.

«Lebe wohl, Hef»

Jetzt äussert sie sich in einem emotionalen Statement und einem Video zum Tod von «Playboy»-Gründer Hugh Hefner (†91). Mit verschmiertem Make-up und unter Tränen filmt sich der «Baywatch»-Star auf dem Bett. «Lebe wohl, Hef», flüstert Pam traurig.

Zu dem Clip schreibt sie eine Botschaft in Gedichtform: «Mr. Hefner. Ich habe so viele Gedanken, ich bin ich – wegen dir. Du hast mir alles Wichtige über Freiheit und Respekt beigebracht. Du warst die wichtigste Person in meinem Leben ausserhalb meiner Familie. Du hast mir mein Leben gegeben … Die Leute sagen mir die ganze Zeit, dass ich dein Liebling war. Ich stehe unter Schock.»

«Du warst so alt, dein Rücken schmerzte so sehr»

Sie schreibt: «Aber du warst so alt, dein Rücken schmerzte so sehr. Das letzte Mal, als ich dich sah, warst du auf eine Gehhilfe angewiesen. Du wolltest nicht, dass ich es sehe. Du konntest nicht hören. Du hattest ein Stück Papier in deiner Tasche, das du mir zeigtest – mit meinem Namen Pamela und einem Herz daneben.»

Pam schreibt weiter: «Jetzt falle ich auseinander. Dieses Gefühl ist so verrückt. Alles, das man an mir liebt, ist, weil du mich verstanden hast, mich akzeptiert hast und mich dazu ermutigt hast, mich selbst zu sein. Liebe, wie niemand sonst. Lebe unbekümmert. Du sagtest, dass das Magazin sich um Mädchen wie mich drehte. Dass ich den Geist verkörpere, von dem du fantasiert hast.»

«Ich werde alles an dir vermissen»

Hefner habe sich auch immer um Andersons Söhne Dylan (19) und Brandon (21) gekümmert. «Du liebtest meine Jungs … Du warst immer für uns da. Mit deiner Liebe, deiner verrückten Weisheit. Ich werde alles an dir vermissen. Danke, dass du die Welt zu einem besseren Ort gemacht hast. Ein freierer und sexier Ort. Du warst ein Gentleman. Charmant, elegant und galant. Und so humorvoll. Lebe wohl, Hef. Deine Pamela.»

«Mein Vater lebte ein aussergewöhnliches und eindrucksvolles Leben»

Auch Hefners Sohn, Cooper Hefner (26), hat sich zum Tod seines Vaters geäussert. «Mein Vater lebte ein aussergewöhnliches und eindrucksvolles Leben als Pionier in den Medien und in der Kultur, als leitende Stimme hinter den wichtigsten sozialen und kulturellen Bewegungen unserer Zeit in Bezug auf freie Rede, Menschenrechte und sexuelle Freiheit», sagt er zu «People».

Und: «Er wird furchtbar vermisst werden von vielen, eingeschlossen von seiner Frau Crystal, meiner Schwester Christie, meinen Brüdern David und Marston und allen von uns bei Playboy Enterprises.» (kad)