Paola Antonini surft, tanzt und modelt: Sie lässt sich von ihrer Beinprothese nicht einschränken

Klickt man auf das Instagram-Profil von Paola Antonini (22) fällt einem sofort das strahlende Lachen der jungen Frau auf. Wie unzählige Models teilt die brasilianische Schönheit ihren Alltag mit ihren Fans.

Sabe aquele lema de tentar fazer algo novo todos os dias? Ent#emo#w6M=##o.. terminando o dia por aqui arriscando na minha primeira aula de bolero! E amei!! hahahaha @dancegallerybh e meu professor @bruno_r_c_braga #emo#8J+PvA==###emo#8J+PvA==###emo#8J+PvA==###emo#8J+PvA==## A post shared by Paola Antonini (@paola_antonini) on Jul 13, 2017 at 6:36pm PDT

Antonini setzt sich am Strand im knappen Bikini in Szene, präsentiert sich beim Training im Gym und beim Reisen um den Erdball. Was sie von den anderen Models unterscheidet: Paola Antonini trägt eine Prothese. Silvester 2014 verlor sie ihr linkes Bein bei einem schrecklichen Unfall. Eine betrunkene Autofahrerin überfuhr das Model. Selbst nach vier Operationen war ihr Bein nicht mehr zu retten – es musste ab dem Oberschenkel amputiert werden.

Paola Antonini sieht ihre Amputation als Teil von sich

Teaching my Turkish friend how to dance Brazilian funk @eminediilek // Quando voc#emo#w6o=## decide ensinar pra sua amiga turca como dan#emo#w6c=##ar funk! #emo#77iP##@negodoborel_oficial @underarmour @underarmourwomen #assembleyourarmour A post shared by Paola Antonini (@paola_antonini) on Jun 17, 2017 at 8:44am PDT

Doch das Model liess sich von diesem Schicksalsschlag nicht unterkriegen – im Gegenteil! Sie wurde zum Vorbild für ihre Follower, nie aufzugeben. Vergangenes Jahr wurde sie gar zur Botschafterin der Paralympics in Rio de Janeiro. Der brasilianischen «Glamour» erklärte Antonini, sie sehe ihre Beinamputation nicht als Beeinträchtigung, sondern als Teil von ihr. Sie wolle sich dadurch nicht einschränken lassen.

Und diese Botschaft trägt die junge Frau in die Welt. Sie besucht ehrenamtlich Spitäler, in denen Kinder liegen, die so wie sie ein Leben mit Prothese vor sich haben – schöner könnte Antonini kein Vorbild sein. (paf)