Pietro Lombardi lästert über Sarah und Michal: «Ihre Liebe ist ein Fake»

Pietro Lombardi lästert über Sarah und Michal«Ihre Liebe ist ein Fake»

Ein Ende im Liebes-Wirrwarr um Michal T. und Sarah Lombardi scheint nicht in Sicht. Nun klinkt sich Pietro Lombardi wieder in die Diskussion ein und stellt klar, dass er nicht an ein Happy End glaubt.

11.08 Uhr , Aktualisiert 11.55 Uhr 3 Reax

teilen teilen teilen