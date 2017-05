Polizei ermittelt: Grab von Romy Schneider geöffnet

Pietätlos: Unbekannte sollen am Wochenende das Grab von «Sissi»-Darstellerin Romy Schneider (†43) in Boissy-sans-Avoir (F) nahe Paris geöffnet und so die Totenruhe gestört haben. «Eine oder mehrere Personen haben den Grabstein gelockert und entfernt und so die Gruft geöffnet», bestätigte ein Insider aus Ermittlerkreisen der französischen Zeitung «Figaro». Obwohl kein ernsthafter Schaden entstanden sein soll, ermittelt die Polizei in dem Fall.

Mit 16 zum Star

Romy Schneider wurde 1938 als Rosemarie Magdalena Albach in eine Wiener Schauspieler-Familie geboren. Mit 15 Jahren startete sie ihre Schauspielkarriere, mit 16 spielte sie die Kaiserin Elisabeth in der «Sissi»-Trilogie – ein Weltstar war geboren!

In den 1970er-Jahren mutierte Schneider in Paris unter der Regie von Starregisseuren wie Claude Sautet, Andrzej Zulawski und Luchino Visconti zur erfolgreichsten Schauspielerin Frankreichs.

Romy ruht neben ihrem Sohn

Mit 42 Jahre starb Romy Schneider in ihrer Pariser Wohnung aus ungeklärten Gründen und wurde auf dem Friedhof von Boissy-sans-Avoir beerdigt. Dort liegt sie neben ihrem Sohn David, der mit 14 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. (meg)