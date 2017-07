Popstar trifft Präsidentengattin: Für Macron trägt Rihanna extra viel Stoff

Popstar trifft Präsidentengattin: Im Elysée-Palast in Paris besuchte Rihanna Brigitte Macron. Natürlich deutlich hochgeschlossener als an der «Valerian and the City of a Thousand Planets»-Premiere vor wenigen Tagen.

