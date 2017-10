Präsidenten-Ex Ivana Trump packt über ihre Ehe aus: «Ich habe Donald zu dem gemacht, was er ist»

1989 tippte Ivana Trump (heute 68) eine ihr unbekannte Blondine auf die Schulter. «Ich bin Marla Maples, und ich liebe ihren Ehemann. Lieben Sie ihn auch?», habe die Schönheit Ivana gefragt, worauf diese antwortete: «Hau ab!»

So schildert die Ex-Frau von Donald Trump (71) die erste Begegnung mit dessen Affäre Marla Maples (53) in ihrem neuen Buch «Raising Trump». Sie habe in diesem Moment instinktiv gewusst, dass ihre Ehe mit dem heutigen Präsidenten zum Scheitern verurteilt war, erinnert sie sich. Drei Jahre später kam die Scheidung tatsächlich, und Trump heiratete Maples.

Langjähriger Groll

Auch 25 Jahre später kann Ivana Trump der Nebenbuhlerin Maples nicht verzeihen. In einem Interview mit CBS über ihr Buch will die Millionärin nicht einmal den Namen ihrer Konkurrentin aussprechen: «Sie hat in ihrem Leben nichts erreicht. Sie ist ein Niemand.» Es wird ausserdem klar, dass sie Donald an dem Seitensprung nicht die Schuld gibt.

Mit dem heutigen US-Präsidenten versteht sich Ivana inzwischen sowieso wieder bestens, weshalb sie ihn in ihrem Buch kaum kritisiert. «Wir reden einmal in der Woche miteinander. Er sucht immer wieder meinen Rat», verrät die tschechische US-Einwanderin. So habe sie ihn zum Beispiel dazu ermutigt, auch weiterhin seine Meinung auf Twitter kundzutun.

«Ich alleine habe sie so erzogen»

Besonders glücklich habe sie ausserdem das Verhalten ihrer drei gemeinsamen Kinder, Donald Jr. (39), Ivanka (35) und Eric (33), während Donalds Wahlkampf gemacht. «Sie waren klug und wortgewandt», erzählt sie stolz. Ihr Buch soll auch zeigen: «Ich alleine habe sie so erzogen.» Doch nicht nur für ihre Kinder nimmt Ivana gerne die Lorbeeren entgegen. Als sie der Reporter fragt, ob Donald Trump ohne sie nicht da wäre, wo er ist, antwortet sie: «Natürlich nicht.»

Laut Ivana sei Donald ausserdem nicht der letzte Trump, den man im Weissen Haus sehen würde. In ihrem Buch schreibt das ehemalige Model, dass sie sich gut vorstellen kann, dass in fünfzehn Jahren Ivanka an der Spitze von Amerika stehen wird. (klm)